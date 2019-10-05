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05.10.2019  14:18   

Смертельное ДТП на Салтовке, виновник сбежал (ФОТО)

На улице Академика Павлова обнаружено тело погибшего ночью пешехода.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 5 октября в 3:40 в полицию поступила информация об обнаружении тела 43-летнего мужчины на проезжей части по улице Академика Павлова  .
 
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.
 
Эксперты обнаружили на теле умершего телесные повреждения, характерные для дорожно-транспортного происшествия.
 
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
 
Сейчас проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия по установлению личности водителя, причастного к указанному дорожно-транспортного происшествия.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  смерть, дтп, харьков, труп
 
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