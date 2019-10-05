05.10.2019 15:49
Новый поджог: ночью на Павловом Поле вспыхнул Suzuki Jimny (ФОТО)
Бдительные харьковчане поймали преступника.
//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о происшествии по улице 23 Августа поступила в полицию 5 октября в 02:15.
На место происшествия сразу выехал наряд патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что огнем поврежден бампер автомобиля Suzuki Jimny.
Благодаря бдительности граждан, полицейские задержали 55-летнего злоумышленника на месте происшествия.
Правоохранители изъяли пластиковую бутылку и другие вещественные доказательства.
По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.