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05.10.2019  15:49   

Новый поджог: ночью на Павловом Поле вспыхнул Suzuki Jimny (ФОТО)

Бдительные харьковчане поймали преступника.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о происшествии по улице 23 Августа поступила в полицию 5 октября в 02:15.
 
На место происшествия сразу выехал наряд патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что огнем поврежден бампер автомобиля Suzuki Jimny.
 
Благодаря бдительности граждан, полицейские задержали 55-летнего злоумышленника на месте происшествия.
 
Правоохранители изъяли пластиковую бутылку и другие вещественные доказательства.
 
По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
 
Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  поджог, пожар, харьков
 
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