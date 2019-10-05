05.10.2019 16:46

ДТП: влетел в скорую помощь и перевернул (ФОТО)

В результате аварии пострадали три человека.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, ДТП произошло 4 октября около 21:20 по улице Шевченко.

Предварительно установлено, что 21-летний водитель легкового автомобиля Nissan при переезде перекрестка не пропустила автомобиль скорой помощи двигался с включенными маячками.

В результате аварии травмы получили 61-летний водитель, 57-летняя фельдшер и 43-летняя санитарка скорой. После оказания медицинской помощи все пострадавшие отпущены домой.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющие транспортными средствами) уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.