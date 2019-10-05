05.10.2019 16:46
ДТП: влетел в скорую помощь и перевернул (ФОТО)
В результате аварии пострадали три человека.
//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, ДТП произошло 4 октября около 21:20 по улице Шевченко.
Предварительно установлено, что 21-летний водитель легкового автомобиля Nissan при переезде перекрестка не пропустила автомобиль скорой помощи двигался с включенными маячками.
В результате аварии травмы получили 61-летний водитель, 57-летняя фельдшер и 43-летняя санитарка скорой.
После оказания медицинской помощи все пострадавшие отпущены домой.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющие транспортными средствами) уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.