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05.10.2019  16:46   

ДТП: влетел в скорую помощь и перевернул (ФОТО)

В результате аварии пострадали три человека.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, ДТП произошло 4 октября около 21:20 по улице Шевченко.
 
Предварительно установлено, что 21-летний водитель легкового автомобиля Nissan при переезде перекрестка не пропустила автомобиль скорой помощи двигался с включенными маячками.
 
В результате аварии травмы получили 61-летний водитель, 57-летняя фельдшер и 43-летняя санитарка скорой. 
 
После оказания медицинской помощи все пострадавшие отпущены домой.
 
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст.  286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющие транспортными средствами) уголовного кодекса Украины. 
 
Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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