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06.10.2019  09:12   

Побег внучки: беглянку нашли через несколько часов

Под Харьковом копы искали пропавшую девочку убежавшую от бабушки к отцу.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, работники Нововодолажского ОП за несколько часов разыскали пропавшую 15-летнюю девочку
 
4 сентября в 20:00 об указанном происшествии сообщила бабушка девочки, жительница Полтавской области.
 
Женщина рассказала, что в этот же день внучка самовольно покинула дом и якобы поехала к отцу, который живет в селе Караван Нововодолажского района. На телефонные звонки девочка не отвечала.
 
Сотрудники сектора реагирования патрульной полиции и криминальной полиции немедленно начали поисковые мероприятия.
 
В результате проведенной работы полицейские оперативно установили личность отца девочки, а потом на железнодорожном вокзале в селе Караван задержали беглянку, куда она только что приехала электропоездом.
 
Полицейские провели с девочкой профилактическую беседу и передали ее отцу. Противоправных действий в ее отношении совершено не было.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пропала, нашли девочку, харьков
 
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