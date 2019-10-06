06.10.2019 09:12

Побег внучки: беглянку нашли через несколько часов

Под Харьковом копы искали пропавшую девочку убежавшую от бабушки к отцу.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, работники Нововодолажского ОП за несколько часов разыскали пропавшую 15-летнюю девочку

4 сентября в 20:00 об указанном происшествии сообщила бабушка девочки, жительница Полтавской области.

Женщина рассказала, что в этот же день внучка самовольно покинула дом и якобы поехала к отцу, который живет в селе Караван Нововодолажского района. На телефонные звонки девочка не отвечала.

Сотрудники сектора реагирования патрульной полиции и криминальной полиции немедленно начали поисковые мероприятия.

В результате проведенной работы полицейские оперативно установили личность отца девочки, а потом на железнодорожном вокзале в селе Караван задержали беглянку, куда она только что приехала электропоездом.

Полицейские провели с девочкой профилактическую беседу и передали ее отцу. Противоправных действий в ее отношении совершено не было.