06.10.2019 09:12
Побег внучки: беглянку нашли через несколько часов
Под Харьковом копы искали пропавшую девочку убежавшую от бабушки к отцу.
//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, работники Нововодолажского ОП за несколько часов разыскали пропавшую 15-летнюю девочку
4 сентября в 20:00 об указанном происшествии сообщила бабушка девочки, жительница Полтавской области.
Женщина рассказала, что в этот же день внучка самовольно покинула дом и якобы поехала к отцу, который живет в селе Караван Нововодолажского района. На телефонные звонки девочка не отвечала.
Сотрудники сектора реагирования патрульной полиции и криминальной полиции немедленно начали поисковые мероприятия.
В результате проведенной работы полицейские оперативно установили личность отца девочки, а потом на железнодорожном вокзале в селе Караван задержали беглянку, куда она только что приехала электропоездом.
Полицейские провели с девочкой профилактическую беседу и передали ее отцу. Противоправных действий в ее отношении совершено не было.