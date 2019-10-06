06.10.2019 11:47
С гранатой в руке: военнослужащий чуть не подорвал себя и жену (ФОТО)
Мужчина стоял под дверью дома и угрожал РГД-5.
//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 5 октября в 17:45 через оператора «102» в полицию поступила инофрмация от женщины о том, что ее муж стоит под дверью дома и угрожает взорвать гранату.
На место происшествия сразу выехали руководство ГУНП в Харьковской области, Шевченковского отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления и следственно-оперативная группа.
По приказу начальника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Валерия Сокуренко в 18:15 была введена полицейская операция «Гром».
В 18:40 силами правоохранителей харьковчанин был задержан.
Им оказался 43-летний военнослужащий.
Взрывоопасный предмет изъят.
аИнформация о происшествии зарегистрировано в Шевченковском отделе полиции.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Сейчас следственные действия продолжаются.
Выясняются все обстоятельства происшествия и происхождение боеприпаса.