06.10.2019 11:47

С гранатой в руке: военнослужащий чуть не подорвал себя и жену (ФОТО)

Мужчина стоял под дверью дома и угрожал РГД-5.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 5 октября в 17:45 через оператора «102» в полицию поступила инофрмация от женщины о том, что ее муж стоит под дверью дома и угрожает взорвать гранату.

На место происшествия сразу выехали руководство ГУНП в Харьковской области, Шевченковского отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления и следственно-оперативная группа.

По приказу начальника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Валерия Сокуренко в 18:15 была введена полицейская операция «Гром».

В 18:40 силами правоохранителей харьковчанин был задержан.

Им оказался 43-летний военнослужащий.

Взрывоопасный предмет изъят.