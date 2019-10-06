Главная Новости Криминал и происшествия С гранатой в руке: военнослужащий чуть не подорвал себя и жену (ФОТО)
06.10.2019  11:47   

С гранатой в руке: военнослужащий чуть не подорвал себя и жену (ФОТО)

Мужчина стоял под дверью дома и угрожал РГД-5.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 5 октября в 17:45 через оператора «102» в полицию поступила инофрмация от женщины о том, что ее муж стоит под дверью дома и угрожает взорвать гранату.
 
На место происшествия сразу выехали руководство ГУНП в Харьковской области, Шевченковского отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления и следственно-оперативная группа.
 
По приказу начальника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Валерия Сокуренко в 18:15  была введена полицейская операция «Гром».
 
В 18:40 силами правоохранителей харьковчанин был задержан.
 
Им оказался 43-летний военнослужащий.
 
Взрывоопасный предмет изъят.
 
аИнформация о происшествии зарегистрировано в Шевченковском отделе полиции. 
 
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
 
Сейчас следственные действия продолжаются. 
 
Выясняются все обстоятельства происшествия и происхождение боеприпаса.

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  убийство, угрожал взорвать, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.10 Криминал и происшествия Подозреваемый в убийстве женщины, тело которой нашли на свалке, пытается «откосить» (ВИДЕО) 04.10 Криминал и происшествия Труп женщины в подъезде: подозреваемому избрали меру пресечения 03.10 Криминал и происшествия Убийца и серийный насильник, нападавший в лифтах, предстанет перед судом (ФОТО, ВИДЕО)
 
 

Видео

Геннадий Кернес поздравил харьковских учителей
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 