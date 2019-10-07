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07.10.2019  08:20   

ДТП на Студенческой: автомобиль частной службы охраны сбил пешехода (ФОТО)

Пострадавший умер в больнице.


// Нацполиция

Авария произошла вечером 5 октября на улице Валентиновской.

Водитель автомобиля «Renault Duster» совершил наезд на 50-летнего мужчину. Пешехода с телесными повреждениями доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Утром 6 октября он умер.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства аварии устанавливают сотрудники полиции.\

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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