ДТП на Студенческой: автомобиль частной службы охраны сбил пешехода (ФОТО)

Пострадавший умер в больнице.
Авария произошла вечером 5 октября на улице Валентиновской.
Водитель автомобиля «Renault Duster» совершил наезд на 50-летнего мужчину. Пешехода с телесными повреждениями доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Утром 6 октября он умер.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Все обстоятельства аварии устанавливают сотрудники полиции.\
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