07.10.2019 08:41

Взорвали банкомат, но до денег не добрались: новое ограбление на ХТЗ (ФОТО)

Попытка ограбления произошла в воскресенье, 6 октября, в Индустриальном районе Харькова.



// Нацполиция

На проспекте Индустриальном, 26 неизвестные повредили банкомат.



В результате происшествия потрадавших нет.



По адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления. Во время осмотра было установлено, что повреждены купюроприемник и лицевая часть банкомата.



Информация зарегистрирована в Индустриальном отделе полиции.

Следователем решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований. Обстоятельства и лица, причастные к происшествия устанавливаются.