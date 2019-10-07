Взорвали банкомат, но до денег не добрались: новое ограбление на ХТЗ (ФОТО)

Попытка ограбления произошла в воскресенье, 6 октября, в Индустриальном районе Харькова.
На проспекте Индустриальном, 26 неизвестные повредили банкомат.
В результате происшествия потрадавших нет.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления. Во время осмотра было установлено, что повреждены купюроприемник и лицевая часть банкомата.
Информация зарегистрирована в Индустриальном отделе полиции.
Следователем решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований. Обстоятельства и лица, причастные к происшествия устанавливаются.
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