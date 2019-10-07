07.10.2019 09:01

Под многоэтажкой на Восточном сгорел микроавтобус (ФОТО)

Пожар произошел около двух часов ночи 6 октября.



// ГСЧС

Во дворе возле многоэтажки по клице Плиточной, 79-Д сгорел автомобиль.



Когда пожарные приехали на вызов, огнем полностью был охвачен микроавтобус "Ford Transit" 2001 года выпуска на площади около 10 кв.м.

Кроме того, пламя перекинулось на автомобили, стоявшие рядом: "Audi Allroad" 2001г.в., в котором были повреждены бампер и капот, а также "Hyundai Accent", в котором оплавился задний бампер.



В течение 10 минут пожар был локализован, а в 2:50 полностью ликвидирован.

Причину возникновения пожара устанавливают правоохранительные органы.

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