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07.10.2019  09:01   

Под многоэтажкой на Восточном сгорел микроавтобус (ФОТО)

Пожар произошел около двух часов ночи 6 октября.


// ГСЧС

Во дворе возле многоэтажки по клице Плиточной, 79-Д сгорел автомобиль.

Когда пожарные приехали на вызов, огнем полностью был охвачен микроавтобус "Ford Transit" 2001 года выпуска на площади около 10 кв.м.

Кроме того, пламя перекинулось на автомобили, стоявшие рядом: "Audi Allroad" 2001г.в., в котором были повреждены бампер и капот, а также "Hyundai Accent", в котором оплавился задний бампер.

В течение 10 минут пожар был локализован, а в 2:50 полностью ликвидирован.

Причину возникновения пожара устанавливают правоохранительные органы.

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Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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