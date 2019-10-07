На трамвайных рельсах по Молочной – ДТП (ФОТО)

Авария произошла 6 октября около 15:20 на ул. Молочная, 9.
Участниками дорожно-транспортного происшествия ДТП стали автомобили Opel и Hyundai, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
Мкедиуи скорой госпитализировали в больницу водителя автомобиля Opel.
Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-опeративная группа.
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Порадовались солнцу и теплу в будни – выходные пройдут под знаком дождя и похолодания.
День учителя в Украине традиционно отмечают в первое воскресенье октября, поэтому этот праздник с «плавающей» датой.
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