Главная Новости Криминал и происшествия На трамвайных рельсах по Молочной – ДТП (ФОТО)
07.10.2019  09:21   

На трамвайных рельсах по Молочной – ДТП (ФОТО)

Авария произошла 6 октября около 15:20 на ул. Молочная, 9.


// Патрульная полиция

Участниками дорожно-транспортного происшествия ДТП стали автомобили Opel и Hyundai, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

Мкедиуи скорой госпитализировали в больницу водителя автомобиля Opel.

Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-опeративная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.10 Криминал и происшествия Под Харьковом – ДТП с пострадавшими 07.10 Криминал и происшествия ДТП на Студенческой: автомобиль частной службы охраны сбил пешехода (ФОТО) 06.10 Криминал и происшествия ДТП: долбанул Мерседес об столб и убежал (ФОТО)
 
 

Видео

Геннадий Кернес поздравил харьковских учителей
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 