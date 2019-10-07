07.10.2019 09:42

Под Харьковом – ДТП с пострадавшими

6 октября около 12:2 на 467 километре трассы Харьков – Киев произошло ДТП с пострадавшими.



// Патрульная полиция

В районе Рай-Еленовки столкнулись атомобили Opel и Chevrolet.



По предварительной информации, в больницу госпитализировали водителя и пассажира автомобиля Chevrolet.



Происшествие офоромляла следственно-опeративная группа.