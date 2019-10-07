Под Харьковом – ДТП с пострадавшими

6 октября около 12:2 на 467 километре трассы Харьков – Киев произошло ДТП с пострадавшими.
В районе Рай-Еленовки столкнулись атомобили Opel и Chevrolet.
По предварительной информации, в больницу госпитализировали водителя и пассажира автомобиля Chevrolet.
Происшествие офоромляла следственно-опeративная группа.
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Порадовались солнцу и теплу в будни – выходные пройдут под знаком дождя и похолодания.
День учителя в Украине традиционно отмечают в первое воскресенье октября, поэтому этот праздник с «плавающей» датой.
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