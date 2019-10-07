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07.10.2019  09:42   

Под Харьковом – ДТП с пострадавшими

6 октября около 12:2 на 467 километре трассы Харьков – Киев произошло ДТП с пострадавшими.


// Патрульная полиция

В районе Рай-Еленовки столкнулись атомобили Opel и Chevrolet.

По предварительной информации, в больницу госпитализировали водителя и пассажира автомобиля Chevrolet.

Происшествие офоромляла следственно-опeративная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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