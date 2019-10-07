Главная Новости Криминал и происшествия Пьяное убийство под Харьковом: стукнул палкой по голове и ушел за водкой
07.10.2019  10:25   

Пьяное убийство под Харьковом: стукнул палкой по голове и ушел за водкой

За совершение преступления сотрудники полиции оперативно задержали 35-летнего местного жителя.


// Нацполиция

4 октября в18:10 в Изюмский отдел полиции поступило сообщение от местного жителя. Он сообщил, что когда пришел домой, обнаружил тело 66-летнего знакомого, который с ним живет.

В ходе проведения оперативных действий правоохранители установили, что мужчины вместе употребляли спиртные напитки. В ходе ссоры 35-летний хозяин дома нанес знакомому удары по голове деревянной палкой, которую нашел в доме. После чего пошел в магазин, чтобы купить еще водки. Когда вернулся, то увидел, что знакомый умер.

Местонахождение злоумышленника оперативно было установлено. Мужчину доставили в Изюмский отдел полиции для проведения необходимых следственных действий.

Следователи внес информацию о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  убийство, труп, полиция, харьков
 
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