Пьяное убийство под Харьковом: стукнул палкой по голове и ушел за водкой

За совершение преступления сотрудники полиции оперативно задержали 35-летнего местного жителя.
4 октября в18:10 в Изюмский отдел полиции поступило сообщение от местного жителя. Он сообщил, что когда пришел домой, обнаружил тело 66-летнего знакомого, который с ним живет.
В ходе проведения оперативных действий правоохранители установили, что мужчины вместе употребляли спиртные напитки. В ходе ссоры 35-летний хозяин дома нанес знакомому удары по голове деревянной палкой, которую нашел в доме. После чего пошел в магазин, чтобы купить еще водки. Когда вернулся, то увидел, что знакомый умер.
Местонахождение злоумышленника оперативно было установлено. Мужчину доставили в Изюмский отдел полиции для проведения необходимых следственных действий.
Следователи внес информацию о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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