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07.10.2019  10:51   

Школьница пыталась покончить с собой: девочка в тяжелом состоянии

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего


Фото: Readovka.news

Под Харьковом школьница пыталась покончить с собой. Об этом из источников в правоохранительных органах.

В больницу скорой и неотложной помощи поступила жительница поселка Солоницевка 2006 года рождения. Медики диагностировали у ученицы местного лицея закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, травму внутренних органов и перелом костей таза. 

Состояние школьницы медики расценили как стабильно тяжелое. Как выяснилось позже, девочка хотела покончить с собой и прыгнула с четвертого этажа недостроя. Следователи открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины ("убийство"). В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 

Источник:   NewsRoom
 Тэги:  школьница, пригород, солоницевка, харьков, суицид
 
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