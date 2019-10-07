Школьница пыталась покончить с собой: девочка в тяжелом состоянии

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего
Под Харьковом школьница пыталась покончить с собой. Об этом из источников в правоохранительных органах.
В больницу скорой и неотложной помощи поступила жительница поселка Солоницевка 2006 года рождения. Медики диагностировали у ученицы местного лицея закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, травму внутренних органов и перелом костей таза.
Состояние школьницы медики расценили как стабильно тяжелое. Как выяснилось позже, девочка хотела покончить с собой и прыгнула с четвертого этажа недостроя. Следователи открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины ("убийство"). В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
День обещает быть неплохим, особенно, если не поддаваться лени. В делах лучше обойтись слов «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня в фаворе конкретность и четкость.
День преимущественно облачный, местами небольшой дождь. Ночью на поверхности почвы местами заморозки 0–3°.
Сегодняшние международные праздники посвящены местам, где мы живем, и способам сделать их комфортным и красивым.
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