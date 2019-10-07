07.10.2019 10:58

Смертельный заезд: на темной дороге под Харьковом автомобиль сбил велосипедистов

Авария произошла вечером воскресенья в поселке Сахновщина.



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Около половины восьмого вечера 58-летний водитель автомобиля ВАЗ 2106 на неосвещенном участке дороги по улице Шевченко совершил наезд на двух велосипедистов, сообщили в оперативной сводке ХОГА.

Один из велосипедистов, 1956 года рождения, погиб на месте аварии, второй от медицинской помощи отказался.