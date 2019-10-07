Смертельный заезд: на темной дороге под Харьковом автомобиль сбил велосипедистов

Авария произошла вечером воскресенья в поселке Сахновщина.
Около половины восьмого вечера 58-летний водитель автомобиля ВАЗ 2106 на неосвещенном участке дороги по улице Шевченко совершил наезд на двух велосипедистов, сообщили в оперативной сводке ХОГА.
Один из велосипедистов, 1956 года рождения, погиб на месте аварии, второй от медицинской помощи отказался.
День обещает быть неплохим, особенно, если не поддаваться лени. В делах лучше обойтись слов «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня в фаворе конкретность и четкость.
День преимущественно облачный, местами небольшой дождь. Ночью на поверхности почвы местами заморозки 0–3°.
Сегодняшние международные праздники посвящены местам, где мы живем, и способам сделать их комфортным и красивым.
влажн.:
давл.:
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