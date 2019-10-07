В Харьковской области пограничники пресекли попытку вывоза культурных ценностей из Украины (ФОТО)

В вагоне поезда "Кривой Рог - Москва" сотрудники Харьковского погранотряда изъяли икону Божьей Матери и Библию, изданную в 1911 г.
Об этом сообщили в Восточном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины.
Контабанду везла гражданка России. Она спрятала икону и библию в подкладке пальто и в поясном корсете.
На данный момент икону и Библию изъяли. Продолжается экспертиза по установлению исторической и культурной ценности.
День обещает быть неплохим, особенно, если не поддаваться лени. В делах лучше обойтись слов «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня в фаворе конкретность и четкость.
День преимущественно облачный, местами небольшой дождь. Ночью на поверхности почвы местами заморозки 0–3°.
Сегодняшние международные праздники посвящены местам, где мы живем, и способам сделать их комфортным и красивым.
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