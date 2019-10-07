07.10.2019 11:31

В Харьковской области пограничники пресекли попытку вывоза культурных ценностей из Украины (ФОТО)

В вагоне поезда "Кривой Рог - Москва" сотрудники Харьковского погранотряда изъяли икону Божьей Матери и Библию, изданную в 1911 г.



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Об этом сообщили в Восточном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины.

Контабанду везла гражданка России. Она спрятала икону и библию в подкладке пальто и в поясном корсете.

На данный момент икону и Библию изъяли. Продолжается экспертиза по установлению исторической и культурной ценности.