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07.10.2019  12:12   

В харьковском метро умер мужчина

Мужчине стало плохо в вагоне и его вынесли на ближайшей станции по ходе следования.


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По данным пресс-секретаря метрополитена Алексея Битнера, 7 октября в 10:00 мужчине-пассажиру стало плохо во время движения поезда, его вынесли на платформу ближайшей станции метро "Имени А. С. Масельского" и вызвали медиков.

Прибывшие на место врачи констатировали смерть в 10:25.

Источник:   SQ
 Тэги:  смерть, метро, харьков, масельского, медики
 
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