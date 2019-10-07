В харьковском метро умер мужчина

Мужчине стало плохо в вагоне и его вынесли на ближайшей станции по ходе следования.
По данным пресс-секретаря метрополитена Алексея Битнера, 7 октября в 10:00 мужчине-пассажиру стало плохо во время движения поезда, его вынесли на платформу ближайшей станции метро "Имени А. С. Масельского" и вызвали медиков.
Прибывшие на место врачи констатировали смерть в 10:25.
День обещает быть неплохим, особенно, если не поддаваться лени. В делах лучше обойтись слов «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня в фаворе конкретность и четкость.
День преимущественно облачный, местами небольшой дождь. Ночью на поверхности почвы местами заморозки 0–3°.
Сегодняшние международные праздники посвящены местам, где мы живем, и способам сделать их комфортным и красивым.
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