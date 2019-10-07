07.10.2019 12:12

В харьковском метро умер мужчина

Мужчине стало плохо в вагоне и его вынесли на ближайшей станции по ходе следования.



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По данным пресс-секретаря метрополитена Алексея Битнера, 7 октября в 10:00 мужчине-пассажиру стало плохо во время движения поезда, его вынесли на платформу ближайшей станции метро "Имени А. С. Масельского" и вызвали медиков.

Прибывшие на место врачи констатировали смерть в 10:25.