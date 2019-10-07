На обочине дороги под Харьковом нашли труп местной жительницы

На теле погибшей женщины обнаружили характерные для ДТП травмы.
Информация об аварии указанной в ежесуточном отчете об оперативной обстановке в Харьковской области, передает.
По данным оперативных служб, 6 октября около 7:30 на обочине дороги по ул. Маяковского, 30 в пгт Высокий обнаружили тело местной жительницы 1961 года. На теле нашли характерные для ДТП травмы.
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День обещает быть неплохим, особенно, если не поддаваться лени. В делах лучше обойтись слов «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня в фаворе конкретность и четкость.
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