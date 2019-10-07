07.10.2019 12:53

На обочине дороги под Харьковом нашли труп местной жительницы

На теле погибшей женщины обнаружили характерные для ДТП травмы.



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Информация об аварии указанной в ежесуточном отчете об оперативной обстановке в Харьковской области, передает.

По данным оперативных служб, 6 октября около 7:30 на обочине дороги по ул. Маяковского, 30 в пгт Высокий обнаружили тело местной жительницы 1961 года. На теле нашли характерные для ДТП травмы.

Правоохранители устанавливают личность водителя, который совершил наезд.