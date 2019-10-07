Полиция разыскивает неизвестного, ограбившего женщину в подъезде

Разбой произошел в городе Лозовой днем 6 октября.
47-летняя женщина сообщила, что в подъезде дома на нее напал неизвестный. Злоумышленник, угрожая канцелярским ножом, отобрал у женщины золотые серьги.
Приметы злоумышленника: рост около 170 см, худощавого телосложения. Был одет в темно-синюю куртку и черные штаны.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Сакция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
«Если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемом, просим сообщить в Лозовской отдела полиции по телефонам: 102, (05745) 9-00-64 или другим доступным для вас способом», – обращаются правоохранители.
День обещает быть неплохим, особенно, если не поддаваться лени. В делах лучше обойтись слов «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня в фаворе конкретность и четкость.
День преимущественно облачный, местами небольшой дождь. Ночью на поверхности почвы местами заморозки 0–3°.
Сегодняшние международные праздники посвящены местам, где мы живем, и способам сделать их комфортным и красивым.
влажн.:
давл.:
ветер: