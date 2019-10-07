07.10.2019 14:01

Полиция разыскивает неизвестного, ограбившего женщину в подъезде

Разбой произошел в городе Лозовой днем 6 октября.



// Нацполиция

47-летняя женщина сообщила, что в подъезде дома на нее напал неизвестный. Злоумышленник, угрожая канцелярским ножом, отобрал у женщины золотые серьги.



Приметы злоумышленника: рост около 170 см, худощавого телосложения. Был одет в темно-синюю куртку и черные штаны.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Сакция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.



«Если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемом, просим сообщить в Лозовской отдела полиции по телефонам: 102, (05745) 9-00-64 или другим доступным для вас способом», – обращаются правоохранители.