Смертельное ДТП: под колесами фуры погибла женщина, виновник гибели - сбежал (ВИДЕО)

Трагедия произошла возле универмага Харьков.
Как сообщают соцсети, на Московском проспекте погибла женщина-пешеход.
Фура, погубившая харьковчанку, по сведениям пользователей, скрылась с места преступления.
День обещает быть неплохим, особенно, если не поддаваться лени. В делах лучше обойтись слов «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня в фаворе конкретность и четкость.
День преимущественно облачный, местами небольшой дождь. Ночью на поверхности почвы местами заморозки 0–3°.
Сегодняшние международные праздники посвящены местам, где мы живем, и способам сделать их комфортным и красивым.
влажн.:
давл.:
ветер: