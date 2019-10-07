Главная Новости Криминал и происшествия Смертельное ДТП: под колесами фуры погибла женщина, виновник гибели - сбежал (ВИДЕО)
07.10.2019  13:46   

Смертельное ДТП: под колесами фуры погибла женщина, виновник гибели - сбежал (ВИДЕО)

Трагедия произошла возле универмага Харьков.


//t.me

Как сообщают соцсети, на Московском проспекте погибла женщина-пешеход.

Фура, погубившая харьковчанку, по сведениям пользователей, скрылась с места преступления.

 

Тэги:  дтп, смерть, харьков, авария
 
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