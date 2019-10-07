ДТП: подрастающее поколение разбило Жигули о дерево (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 7 октября День обещает быть неплохим, особенно, если не поддаваться лени. В делах лучше обойтись слов «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня в фаворе конкретность и четкость.

Заморозки и мокрый снег: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 8 октября Облачная погода продержится весь день. Ночью ожидается сильный дождь, временами с мокрым снегом. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков. Ночью в северо-западной части области сильные заморозки 0–5°.