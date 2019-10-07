Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: подрастающее поколение разбило Жигули о дерево (ФОТО)
07.10.2019  14:19   

ДТП: подрастающее поколение разбило Жигули о дерево (ФОТО)

Торпедирование ствола произошло на улице Потоцкого.


//t.me

Как сообщают соцсети, на ХТЗ ВАЗ влетел в дерево.

По предварительным данным к столь печальным последствиям привело управление машиной школьниками.

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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