Главная Новости Криминал и происшествия Внимание! В Харькове потерялась женщина, ничего не помнит (ФОТО)
07.10.2019  15:19   

Внимание! В Харькове потерялась женщина, ничего не помнит (ФОТО)

Просьба всех, кто знает харьковчанку - отозваться.


//t.me
В соцсети появилась обращение за помощью установить личность потерявшейся женщины.
 
Харьковчанка говорит, что живет на Александровском проспекте 156-158.
 
Но по факту это не ее дом!
 
Ничего не помнит может кто-то ее узнает!
 
Спасибо за помощь!!!
Тэги:  потерялась женщина, кто она, харьков
 
Версия для печати
 

Видео

Геннадий Кернес поздравил харьковских учителей
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 