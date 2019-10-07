07.10.2019 15:19

Внимание! В Харькове потерялась женщина, ничего не помнит (ФОТО)

Просьба всех, кто знает харьковчанку - отозваться.



//t.me

В соцсети появилась обращение за помощью установить личность потерявшейся женщины.

Харьковчанка говорит, что живет на Александровском проспекте 156-158.

Но по факту это не ее дом!

Ничего не помнит может кто-то ее узнает!

Спасибо за помощь!!!