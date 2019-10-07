На Студенческой – авария с пострадавшими (ОБНОВЛЕНО, ФОТО)

ДТП произошло 7 октября около 00:20 в районе дома №22 по улице Валентиновской.
57-летний водитель автомобиля «Hyundai accent», выполняя левый поворот, не пропустил автомобиль «ВАЗ-21081» под управлением 20-летнего харьковчанина, который двигался по встречной полосе.
В результате столкновения с травмами различной степени тяжести в больницу доставлены оба водителя транспортных средств, а также двое пассажиров «ВАЗ» - 19 и 20 лет.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
День обещает быть неплохим, особенно, если не поддаваться лени. В делах лучше обойтись слов «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня в фаворе конкретность и четкость.
Облачная погода продержится весь день. Ночью ожидается сильный дождь, временами с мокрым снегом. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков. Ночью в северо-западной части области сильные заморозки 0–5°.
Сегодняшние международные праздники посвящены местам, где мы живем, и способам сделать их комфортным и красивым.
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