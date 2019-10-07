07.10.2019 16:33

На Студенческой – авария с пострадавшими (ОБНОВЛЕНО, ФОТО)

ДТП произошло 7 октября около 00:20 в районе дома №22 по улице Валентиновской.



// Патрульная полиция

57-летний водитель автомобиля «Hyundai accent», выполняя левый поворот, не пропустил автомобиль «ВАЗ-21081» под управлением 20-летнего харьковчанина, который двигался по встречной полосе.

В результате столкновения с травмами различной степени тяжести в больницу доставлены оба водителя транспортных средств, а также двое пассажиров «ВАЗ» - 19 и 20 лет.



Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.



