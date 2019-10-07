Иностранца, которого разыскивает Интерпол, задержали в аэропорту Харькова

Мошенника, который находился в международном розыске, обнаружили пограничники Харьковского отряда на этих выходных.
Так, 5 октября в пункте пропуска «Харьков авиа», при прохождении паспортного контроля на рейс в Стамбул, состоялось срабатывания базы данных «Интерпола» на гражданина Марокко.
Мужчина, 1992 года рождения, уже более года находился в розыске правоохранительными органами Румынии.
Нарушителя задержали в установленном порядке и передали представителям Национальной полиции.
День обещает быть неплохим, особенно, если не поддаваться лени. В делах лучше обойтись слов «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня в фаворе конкретность и четкость.
Облачная погода продержится весь день. Ночью ожидается сильный дождь, временами с мокрым снегом. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков. Ночью в северо-западной части области сильные заморозки 0–5°.
Сегодняшние международные праздники посвящены местам, где мы живем, и способам сделать их комфортным и красивым.
влажн.:
давл.:
ветер: