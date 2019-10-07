Главная Новости Криминал и происшествия Иностранца, которого разыскивает Интерпол, задержали в аэропорту Харькова
07.10.2019  17:31   

Иностранца, которого разыскивает Интерпол, задержали в аэропорту Харькова

Мошенника, который находился в международном розыске, обнаружили пограничники Харьковского отряда на этих выходных.


// ГПС

Так, 5 октября в пункте пропуска «Харьков авиа», при прохождении паспортного контроля на рейс в Стамбул, состоялось срабатывания базы данных «Интерпола» на гражданина Марокко.

Мужчина, 1992 года рождения, уже более года находился в розыске правоохранительными органами Румынии.

Нарушителя задержали в установленном порядке и передали представителям Национальной полиции.

Источник:   ГПС
 Тэги:  пограничники, интерпол, харьков
 
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