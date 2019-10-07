07.10.2019 18:46

Взрыв в пабе «Стена»: осуждена пособница в организации теракта (ФОТО)

Террористке дали 11 лет тюрьмы.



//khar.gp.gov.ua

Приговором Киевского районного суда Харькова 52-летнюю женщину, пособницу в организации теракта в харьковском рок-пабе, признали виновной в совершении террористического акта, приобретении и хранении оружия и боеприпасов. (Ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 258; ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Как рассказал процессуальный руководитель в уголовном производстве Олег Максюк, ее приговорили к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму более полумиллиона гривен.

Напомним, взрыв в пабе «Стена» на ул. Рымарской в ​​Харькове произошел 9 ноября 2014.

Тогда телесные повреждения различной степени тяжести получили 13 человек.

Как выяснилось в ходе следствия, к совершению теракта причастна гражданка Украины.

Прокуратура доказала в суде, что именно она активировала и передала мину исполнителю, кльлоый и занес ее в ресторан «Стена».

Кроме того, женщина незаконно хранила в одном из гаражей в районе Павлова поля целый арсенал оружия и боеприпасов (гранаты, детонаторы, противопехотные мины, растяжки для мин, автоматы, подствольный гранатомет и др.).

Оружие она взяла на хранение в октябре 2014 года.

В судебных прениях прокурор требовал для подсудимой наказание в виде 12 лет лишение свободы с конфискацией имущества.

Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.