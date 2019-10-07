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07.10.2019  18:46   

Взрыв в пабе «Стена»: осуждена пособница в организации теракта (ФОТО)

Террористке дали 11 лет тюрьмы.


//khar.gp.gov.ua
Приговором Киевского районного суда Харькова 52-летнюю женщину, пособницу в организации теракта в харьковском рок-пабе, признали виновной в совершении террористического акта, приобретении и хранении оружия и боеприпасов.  (Ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 258; ч. 1 ст. 263 УК Украины).
 
Как рассказал процессуальный руководитель в уголовном производстве Олег Максюк, ее приговорили к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества. 
 
Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму более полумиллиона гривен.
 
Напомним, взрыв в пабе «Стена» на ул.  Рымарской в ​​Харькове произошел 9 ноября 2014.
 
Тогда телесные повреждения различной степени тяжести получили 13 человек.
 
Как выяснилось в ходе следствия, к совершению теракта причастна гражданка Украины. 
 
Прокуратура доказала в суде, что именно она активировала и передала мину исполнителю, кльлоый и занес ее в ресторан «Стена».
 
Кроме того, женщина незаконно хранила в одном из гаражей в районе Павлова поля целый арсенал оружия и боеприпасов (гранаты, детонаторы, противопехотные мины, растяжки для мин, автоматы, подствольный гранатомет и др.). 
 
Оружие она взяла на хранение в октябре 2014 года.
 
В судебных прениях прокурор требовал для подсудимой наказание в виде 12 лет лишение свободы с конфискацией имущества. 
 
Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  теракт, стена, харьков
 
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