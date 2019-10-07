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07.10.2019  19:11   

ЧП под Харьковом: крышу сорвало - занятия отменяются

Под Харьковом произошло чрезвычайное происшествие.


//malynivka-school.edu.kh.ua
Ненастная погода последних дней нанесла ущерб школе под Харьковом.
 
Как сообщил на своей странице в Фейсбук Отдел образования, культуры, спорта и молодежи Малиновского поселкового совета, в столовой Малиновского лицея 2 полностью сорвало крышу.
 
В связи с этим, начиная с 07 октября, питание в заведении осуществляться не будет.
 
Группы продленного дня тоже не будут.
 
Ученики 1-го класса отправляются на дополнительные каникулы.
 
За дополнительной  информацией обращайтесь к классных руководителей и администрации учреждения".
Тэги:  чп, школа, харьков, чугуев
 
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