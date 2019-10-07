07.10.2019 19:11

ЧП под Харьковом: крышу сорвало - занятия отменяются

Под Харьковом произошло чрезвычайное происшествие.



//malynivka-school.edu.kh.ua

Ненастная погода последних дней нанесла ущерб школе под Харьковом.

Как сообщил на своей странице в Фейсбук Отдел образования, культуры, спорта и молодежи Малиновского поселкового совета, в столовой Малиновского лицея 2 полностью сорвало крышу.

В связи с этим, начиная с 07 октября, питание в заведении осуществляться не будет.

Группы продленного дня тоже не будут.

Ученики 1-го класса отправляются на дополнительные каникулы.

За дополнительной информацией обращайтесь к классных руководителей и администрации учреждения".