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09.10.2019  12:14   

Внимание! Пропал мужчина (ФОТО)

Полиция разыскивает Игоря Кихтева.


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Как собщили в ГУ Нацполиции, Змиевским отделом полиции разыскивается без вести пропавший Игорь Кихтев, 1957 года рождения.
 
Человек в период с 25 по 27 сентября ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.
 
Приметы пропавшего: на вид 60 лет, рост 176 см, среднего телосложения, седые волосы, серые глаза, после микроинсульта.
 
Особые приметы: на левой ключицы спереди родинка на правом предплечье шрам.
 
Был одет в серую спортивную кофту, синие спортивные штаны с белыми лампасами, черные носки, сланцы черного цвета.
 
Уважаемые граждане! В случае получения любой информации о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить в Змиевской ОП ГУНП в Харьковской области по адресу: Харьковская области, г.. Змиев, ул. Донецкая, 26, тел. (05747) 34993, 102.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пропал мужчина, розыск, харьков
 
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