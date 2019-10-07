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07.10.2019  20:30   

Осторожно! По Харькову гуляет странный персонаж с ножом (ФОТО, ВИДЕО)

О столкновении с неадекватным мужчиной сообщают социальные сети.


Осторожно! По Харькову гуляет странный персонаж с ножом (ФОТО, ВИДЕО)

В соцсети появились сообщения о подозрительном типе с ножом.

В частности молодой харьковчанин сообщил о пересечении с этим персонажем:

"Сегодня, 7 октября, примерно в 18:00, на станции метро Барабашово, к нам с другом подошел мужчина ростом выше среднего и замахнулся на моего друга кулаком, друг сразу не отреагировал потому что не понял что происходит.

После этого он протянул мне руку на что я послал его куда подальше.

Затем я резко вскочил с лавочки и потянул товарища с собой. 

Этот тип достал нож, замотанный в какой-то кусок тряпки, и начал крутить его в руках.

Мы сразу начали звонить в полицию.

Пока мы звонили он успел выйти из метро и скрыться в неизвестном направлении.

После этого мы подошли к полицейскому метро, он сообщил, что не может принять какие-либо меры и покинуть территорию метро, предложив написать заявление.

Поговорив 5 минут с полицейским мы направились на троллейбусную остановку и посреди дороги увидели этого мужика,  который танцевал с ножом в руках.

Мы начали снимать его и пытаться уговорить бросить нож, а окружающим людям было все равно. 

Пообщавшись с ним 2-3 минуты он направился к троллейбусу и сел в него, мы подбежали к водителю и сообщили, что мужчина с ножом угрожает людям. 

Водитель ничего не ответил нам и поехал..."

 

Тэги:  нож, нападение, харьков, метро, опасность
 
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