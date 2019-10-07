Осторожно! По Харькову гуляет странный персонаж с ножом (ФОТО, ВИДЕО)

О столкновении с неадекватным мужчиной сообщают социальные сети.
В соцсети появились сообщения о подозрительном типе с ножом.
В частности молодой харьковчанин сообщил о пересечении с этим персонажем:
"Сегодня, 7 октября, примерно в 18:00, на станции метро Барабашово, к нам с другом подошел мужчина ростом выше среднего и замахнулся на моего друга кулаком, друг сразу не отреагировал потому что не понял что происходит.
После этого он протянул мне руку на что я послал его куда подальше.
Затем я резко вскочил с лавочки и потянул товарища с собой.
Этот тип достал нож, замотанный в какой-то кусок тряпки, и начал крутить его в руках.
Мы сразу начали звонить в полицию.
Пока мы звонили он успел выйти из метро и скрыться в неизвестном направлении.
После этого мы подошли к полицейскому метро, он сообщил, что не может принять какие-либо меры и покинуть территорию метро, предложив написать заявление.
Поговорив 5 минут с полицейским мы направились на троллейбусную остановку и посреди дороги увидели этого мужика, который танцевал с ножом в руках.
Мы начали снимать его и пытаться уговорить бросить нож, а окружающим людям было все равно.
Пообщавшись с ним 2-3 минуты он направился к троллейбусу и сел в него, мы подбежали к водителю и сообщили, что мужчина с ножом угрожает людям.
Водитель ничего не ответил нам и поехал..."
День обещает быть неплохим, особенно, если не поддаваться лени. В делах лучше обойтись слов «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня в фаворе конкретность и четкость.
День преимущественно облачный, местами небольшой дождь. Ночью на поверхности почвы местами заморозки 0–3°.
Сегодняшние международные праздники посвящены местам, где мы живем, и способам сделать их комфортным и красивым.
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