08.10.2019 09:05

В Харькове горел трехэтажный Дом культуры (ФОТО)

Причина возникновения возгорания устанавливается.



// ГСЧС

7 октября в 16:15 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в трехэтажном доме культуры ПАО «Харьковский канатный завод», расположенном на пр. Новобаварском, 77.



В тушении пожара принимали участие 6 пожарно-спасательных автомобилей, 20 спасателей и 11 курсантов Национального университета гражданской защиты Украины.



На момент прибытия первого подразделения ГСЧС огонь успел охватить одно из помещений дома на втором этаже на площади около 40 кв.м.

Спасатели немедленно организовали боевые участки и подали тушения огня 2 пожарные стволы. Благодаря их оперативным действиям распространения огня было остановлено в 16:57.

Под наблюдением пожарных на свежий воздух выведено 7 человек.



Причина возникновения возгорания устанавливается. Пострадавших нет.