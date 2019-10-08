В Харькове горел трехэтажный Дом культуры (ФОТО)

Причина возникновения возгорания устанавливается.
7 октября в 16:15 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в трехэтажном доме культуры ПАО «Харьковский канатный завод», расположенном на пр. Новобаварском, 77.
В тушении пожара принимали участие 6 пожарно-спасательных автомобилей, 20 спасателей и 11 курсантов Национального университета гражданской защиты Украины.
На момент прибытия первого подразделения ГСЧС огонь успел охватить одно из помещений дома на втором этаже на площади около 40 кв.м.
Спасатели немедленно организовали боевые участки и подали тушения огня 2 пожарные стволы. Благодаря их оперативным действиям распространения огня было остановлено в 16:57.
Под наблюдением пожарных на свежий воздух выведено 7 человек.
Причина возникновения возгорания устанавливается. Пострадавших нет.
День обещает быть неплохим, особенно, если не поддаваться лени. В делах лучше обойтись слов «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня в фаворе конкретность и четкость.
День преимущественно облачный, местами небольшой дождь. Ночью на поверхности почвы местами заморозки 0–3°.
Сегодняшние международные праздники посвящены местам, где мы живем, и способам сделать их комфортным и красивым.
влажн.:
давл.:
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