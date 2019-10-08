08.10.2019 09:31

Взрыв газа в Дергачах: пострадавший умер в больнице

72-летний мужчина не вышел из критического состояния.



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Заведующий ожоговым отделением больницы Аслан Цогоев сообщил, что мужчина с тотальным ожогом скончался.

Напомним, 3 октября в 10:38 в двухэтажном общежитии по улице Научной, 27 в Дергачах взорвался бытовой газ. В ожоговый центр Харькова доставили двух пострадавших: 72-летнего мужчину и 27-летнюю женщину. У мужяины был тотальный ожог тела, он находился в критическом остоянии. У второй пострадавшей 5% ожога, ей назначены перевязки.