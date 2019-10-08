Взрыв газа в Дергачах: пострадавший умер в больнице

72-летний мужчина не вышел из критического состояния.
Заведующий ожоговым отделением больницы Аслан Цогоев сообщил, что мужчина с тотальным ожогом скончался.
Напомним, 3 октября в 10:38 в двухэтажном общежитии по улице Научной, 27 в Дергачах взорвался бытовой газ. В ожоговый центр Харькова доставили двух пострадавших: 72-летнего мужчину и 27-летнюю женщину. У мужяины был тотальный ожог тела, он находился в критическом остоянии. У второй пострадавшей 5% ожога, ей назначены перевязки.
День хорош для нестандартных решений и решительных, но продуманных, действий. Звезды сегодня не приемлют ограничений и рамок ни в чем, в том числе и любви!
Облачная погода продержится весь день. Ночью ожидается сильный дождь, временами с мокрым снегом. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков. Ночью в северо-западной части области сильные заморозки 0–5°.
День юриста Украины объединяет юристов, адвокатов, судей и всех, кто так или иначе связан с юриспруденцией.
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