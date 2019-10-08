Главная Новости Криминал и происшествия Ночью сгорел Mercedes-Benz, припаркованный у многоэтажки возле Регионального центра (ФОТО)
08.10.2019  10:16   

Ночью сгорел Mercedes-Benz, припаркованный у многоэтажки возле Регионального центра (ФОТО)

Пожар в автомобиле ликвидировали спасатели.


// ГСЧС

Пожар произошел 8 октября около 2:40 на проспекте Тракторостроителей, 144.

На проезжей части, возле многоэтажки, сгорел автомобиль Mercedes-Benz C-250 2012 года выпуска.

Клогда пожарные прибыли на вызов, автомобиль был полностью охвачен огнем, площадь пожара составляла 6 кв.м.

В 3:00 пожар был локализован, а в 3:45 полностью ликвидирован.

На месте происшествия работают правоохранительные органы.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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