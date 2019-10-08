Ночью сгорел Mercedes-Benz, припаркованный у многоэтажки возле Регионального центра (ФОТО)

Пожар в автомобиле ликвидировали спасатели.
Пожар произошел 8 октября около 2:40 на проспекте Тракторостроителей, 144.
На проезжей части, возле многоэтажки, сгорел автомобиль Mercedes-Benz C-250 2012 года выпуска.
Клогда пожарные прибыли на вызов, автомобиль был полностью охвачен огнем, площадь пожара составляла 6 кв.м.
В 3:00 пожар был локализован, а в 3:45 полностью ликвидирован.
На месте происшествия работают правоохранительные органы.
Причина возникновения пожара устанавливается.
День хорош для нестандартных решений и решительных, но продуманных, действий. Звезды сегодня не приемлют ограничений и рамок ни в чем, в том числе и любви!
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