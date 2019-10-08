Ночью сгорел Mercedes-Benz, припаркованный у многоэтажки возле Регионального центра (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 8 октября День хорош для нестандартных решений и решительных, но продуманных, действий. Звезды сегодня не приемлют ограничений и рамок ни в чем, в том числе и любви!

Заморозки и мокрый снег: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 8 октября Облачная погода продержится весь день. Ночью ожидается сильный дождь, временами с мокрым снегом. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков. Ночью в северо-западной части области сильные заморозки 0–5°.