Главная Новости Криминал и происшествия Фура насмерть сбила мужчину под Харьковом
08.10.2019  10:32   

Фура насмерть сбила мужчину под Харьковом

Авария произошла в Будах.


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Как сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки, 7 октября в 21.43 в селе Буды Харьковского района 31-летний водитель грузовика МАН совершил наезд на 56-летнего мужчину.

От полученных травм пострадавший скончался на месте ДТП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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