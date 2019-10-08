Фура насмерть сбила мужчину под Харьковом

Авария произошла в Будах.
Как сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки, 7 октября в 21.43 в селе Буды Харьковского района 31-летний водитель грузовика МАН совершил наезд на 56-летнего мужчину.
От полученных травм пострадавший скончался на месте ДТП.
День хорош для нестандартных решений и решительных, но продуманных, действий. Звезды сегодня не приемлют ограничений и рамок ни в чем, в том числе и любви!
Облачная погода продержится весь день. Ночью ожидается сильный дождь, временами с мокрым снегом. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков. Ночью в северо-западной части области сильные заморозки 0–5°.
День юриста Украины объединяет юристов, адвокатов, судей и всех, кто так или иначе связан с юриспруденцией.
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