Главная Новости Криминал и происшествия На пешеходном переходе в центре Харькова водитель "раритетного" авто совершил наезд на пешехода-иностранца (ВИДЕО)
08.10.2019  11:26   

На пешеходном переходе в центре Харькова водитель "раритетного" авто совершил наезд на пешехода-иностранца (ВИДЕО)

8 октября около 00:20 по улице Пушкинской 48-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21043» совершил наезд на 23-летнего пешехода - гражданина Туркменистана, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу.


://hk.npu.gov.ua

Пострадавшего с многочисленными травмами доставлен в больницу.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  пешеходный, четверка, харьков, пушкинская
 
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