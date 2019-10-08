На пешеходном переходе в центре Харькова водитель "раритетного" авто совершил наезд на пешехода-иностранца (ВИДЕО)

8 октября около 00:20 по улице Пушкинской 48-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21043» совершил наезд на 23-летнего пешехода - гражданина Туркменистана, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу.
Пострадавшего с многочисленными травмами доставлен в больницу.
Следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
День хорош для нестандартных решений и решительных, но продуманных, действий. Звезды сегодня не приемлют ограничений и рамок ни в чем, в том числе и любви!
Облачная погода продержится весь день. Ночью ожидается сильный дождь, временами с мокрым снегом. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков. Ночью в северо-западной части области сильные заморозки 0–5°.
День юриста Украины объединяет юристов, адвокатов, судей и всех, кто так или иначе связан с юриспруденцией.
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