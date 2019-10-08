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08.10.2019  12:21   

В Харькове директора ВУЗа уличили в коррупционном нарушении

Директор Харьковского торгово-экономического института КНТЭУ не передала в установленный законом срок в управление другим лицам принадлежащие ей корпоративные права трех предприятий.


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Об этом сообщили в пресс-службе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

По данным НАЗКа, директор Харьковского торгово-экономического института КНТЭУ Капиталина Гурова течение почти двух лет с момента назначения на должность не употребляла мероприятий по передаче в управление другим лицам принадлежащих ему корпоративных прав ООО "ЛЕЙК", ООО "СИВЕЛИР-АГРО" и ООО "МФК -Перспективы ".

В Назка напомнили, что после назначения на указана должность законом отведено 30 дней для передачи корпоративных прав в управление другому лицу.

В связи с этим агентство внесло предписание о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона ректору Киевского национального торгово-экономического университета Анатолий Мазараки. Назка требует провести служебное расследование для выявления причин и условий, приведших к невыполнению Гуров закона, а также рассмотреть вопрос о привлечении виновных к ответственности.

Предписание является обязательным к исполнению. За невыполнение предписания руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную ст. 188-46 КУоАП.

Источник:   НАЗК
 Тэги:  коррупция, агентство, харьков, следователи, предупреждение
 
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