В Харькове директора ВУЗа уличили в коррупционном нарушении

Директор Харьковского торгово-экономического института КНТЭУ не передала в установленный законом срок в управление другим лицам принадлежащие ей корпоративные права трех предприятий.
Об этом сообщили в пресс-службе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
По данным НАЗКа, директор Харьковского торгово-экономического института КНТЭУ Капиталина Гурова течение почти двух лет с момента назначения на должность не употребляла мероприятий по передаче в управление другим лицам принадлежащих ему корпоративных прав ООО "ЛЕЙК", ООО "СИВЕЛИР-АГРО" и ООО "МФК -Перспективы ".
В Назка напомнили, что после назначения на указана должность законом отведено 30 дней для передачи корпоративных прав в управление другому лицу.
В связи с этим агентство внесло предписание о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона ректору Киевского национального торгово-экономического университета Анатолий Мазараки. Назка требует провести служебное расследование для выявления причин и условий, приведших к невыполнению Гуров закона, а также рассмотреть вопрос о привлечении виновных к ответственности.
Предписание является обязательным к исполнению. За невыполнение предписания руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную ст. 188-46 КУоАП.
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