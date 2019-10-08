Драг-дилером в Харьковском СИЗО оказался сотрудник охраны

Инспектор СИЗО за деньги договорился со следственно-арестованным доставке наркотического вещества
Об этом говорится в приговоре Киевского районного суда Харькове от 3 октября .
Обвиняемый - младший инспектор Харьковского следственного изолятора. В января 2019 года мужчина договорился со следственно-арестованным, который содержался в СИЗО и сотрудничал со следствием, о передаче наркотиков. За денежное вознаграждение инспектор должен пронести и передать задержанному запрещенное вещество. Наркотики мужчина должен был получить от знакомого арестованного.
Вечером 28 Марта инспекторы на улице Героев Труда возле ТРЦ получил пакет с, по его мнению, наркотическим веществом, пронес его на территорию СИЗО и за 500 грн передал арестованному.
Аналогичное преступление инспектор совершил и в мае 2019 года. Тогда же его разоблачили и арестовали.
Суд признал работника СИЗО виновным в совершении преступлений по ч.1 ст.190, ч.1 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде пяти месяцев ареста.
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