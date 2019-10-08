Главная Новости Криминал и происшествия Драг-дилером в Харьковском СИЗО оказался сотрудник охраны
08.10.2019  12:43   

Драг-дилером в Харьковском СИЗО оказался сотрудник охраны

Инспектор СИЗО за деньги договорился со следственно-арестованным доставке наркотического вещества


// facebook

Об этом говорится в приговоре Киевского районного суда Харькове от 3 октября .

Обвиняемый - младший инспектор Харьковского следственного изолятора. В января 2019 года мужчина договорился со следственно-арестованным, который содержался в СИЗО и сотрудничал со следствием, о передаче наркотиков. За денежное вознаграждение инспектор должен пронести и передать задержанному запрещенное вещество. Наркотики мужчина должен был получить от знакомого арестованного.

Вечером 28 Марта инспекторы на улице Героев Труда возле ТРЦ получил пакет с, по его мнению, наркотическим веществом, пронес его на территорию СИЗО и за 500 грн передал арестованному.

Аналогичное преступление инспектор совершил и в мае 2019 года. Тогда же его разоблачили и арестовали.

Суд признал работника СИЗО виновным в совершении преступлений по ч.1 ст.190, ч.1 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде пяти месяцев ареста.

Источник:   Депо Харьков
 Тэги:  дилер, наркотики, сизо, харьков, охрана
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.07 Экономика и промышленность Компания «Авто Граф М» представит новый Volvo XC90 в Харькове  
 
 

Видео

"SmartCityKharkiv". 570 точек с бесплатным интернетом работают по Харькову
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 