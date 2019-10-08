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08.10.2019  13:03   

Смерть под колесами фуры: в полиции рассказали, как все было (ФОТО)

На Харьковщине грузовик совершил наезд на пешехода.


// Нацполиция

Авария произошла 7 октября в 21:43 на автодороге у въезда в поселок Буды.

32-летний водитель автомобиля MAN допустил наезд на 66-летнего жителя города Мерефа, который шел по центру автодороги.

От полученных травм пенсионер погиб на месте происшествия.

Информация о происшествии зарегистрирована в Харьковском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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