08.10.2019 13:03

Смерть под колесами фуры: в полиции рассказали, как все было (ФОТО)

На Харьковщине грузовик совершил наезд на пешехода.



// Нацполиция

Авария произошла 7 октября в 21:43 на автодороге у въезда в поселок Буды.



32-летний водитель автомобиля MAN допустил наезд на 66-летнего жителя города Мерефа, который шел по центру автодороги.

От полученных травм пенсионер погиб на месте происшествия.



Информация о происшествии зарегистрирована в Харьковском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.