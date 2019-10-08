08.10.2019 15:01

Предприимчивые банкирши украли триста тысяч со счета умершей женщины

Харьковская местная прокуратура № 5 утвердила обвинение трем лицам, незаконно завладевшим средствами с банковского счета умершей женщины.



// Facebook

Как рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Дмитрий Казак, все обвиняемые - женщины в возрасте от 31 от до 59 лет.



По данным следствия, план незаконного обогащения придумала работница одного из банков.



Женщина узнала о смерти клиентки, которая имела значительную сумму на банковском счете. Злоумышленница решила завладеть деньгами покойной.



Для этого она самостоятельно (без инициативе клиента) перечислила средства с одного счета умершего на другой для дальнейшего обналичивании. Однако сразу довести задуманное до конца ей не удалось. «Сделки» подчиненной заметил руководство финансового учреждения и женщину уволили с работы.



Однако обвиняемая не оставила попыток завладеть чужими деньгами. Она подговорила начальницу одного из отделений незаконно снять средства со счета покойной.



Для этого сообщницы «разыграли» целую схему. По разработанному плану до финучреждения пришла родственница экс-работницы. Женщина представилась именем умершей клиентки и написала заявление о выдаче наличных со счета. Начальница отделения сознательно проигнорировала процедуры идентификации и верификации и оформила необходимые документы на выдачу средств.



Таким образом злоумышленницы незаконно завладели деньгами со счета на сумму более 300 тыс. грн.

31-летней начальнице и 37-летней экс-сотруднице банка инкриминируется мошенничество, злоупотребление полномочиями и служебный подлог (ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

59-летней женщине, выдававшей себя за умершую клиентку финучреждения, - мошенничество, подделка документов и их использования (ч. 3 ст. 190, ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины).



Сейчас все трое женщин находятся под домашним арестом. Обвинительный акт направлен в Коминтерновского районного суда г.. Харьков. Максимальная санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.