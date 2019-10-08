08.10.2019 14:24

На Салтовке предпринимателя иностранца ограбили на огромную сумму

В Харькове у бизнесмена из Вьетнама украли 1,5 миллиона гривен - для розыска злоумышленника полиция на три часа безуспешно объявляла операцию "Перехват".



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Инцидент произошел вчера около 08:30 на перекрестке улиц Академика Павлова и Тюринской.

Злоумышленник разбил окно в автомобиле Nissan Tiida, за рулем которого находился коммерсант, и забрал из салона сумку с деньгами.

Внутри лежали $35 тысяч и 600 тысяч гривен. После этого грабитель сел в белую машину и скрылся с места происшествия.

Полиция объявила операцию "Перехват", однако разыскать преступника не удалось. Следователи открыли уголовное производство по статье 186 УК Украины ("грабеж в особо крупных размерах"). О случившемся сообщили в консульство Социалистической республики Вьетнам.