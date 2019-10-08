08.10.2019 14:54

В одном из харьковских СИЗО приветствовали четверку "новорожденных" (ФОТО)

8 октября 2019 в государственном учреждении «Холодногорская исправительная колония (№18)» четырем осужденным восстановлено свидетельство о рождении.



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Благодаря плодотворному сотрудничеству персонала учреждения со специалистами Новобаварского районного в городе Харькове отдела государственной регистрации актов гражданского состояния Главного территориального управления юстиции в Харьковской области осужденным были повторно в -сформированные и выданные свидетельства о рождении взамен утраченных. Всего с начала 2019 осужденным было восстановлено восемь свидетельств о рождении.