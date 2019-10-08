Главная Новости Криминал и происшествия В одном из харьковских СИЗО приветствовали четверку "новорожденных" (ФОТО)
08.10.2019  14:54   

В одном из харьковских СИЗО приветствовали четверку "новорожденных" (ФОТО)

8 октября 2019 в государственном учреждении «Холодногорская исправительная колония (№18)» четырем осужденным восстановлено свидетельство о рождении.


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Благодаря плодотворному сотрудничеству персонала учреждения со специалистами Новобаварского районного в городе Харькове отдела государственной регистрации актов гражданского состояния Главного территориального управления юстиции в Харьковской области осужденным были повторно в -сформированные и выданные свидетельства о рождении взамен утраченных. Всего с начала 2019 осужденным было восстановлено восемь свидетельств о рождении.

Начальник учреждения полковник внутренней службы Марк Маркин отметил, что обеспечение осужденных всеми необходимыми документами является одним из приоритетных вопросов в их подготовке к освобождению.

Источник:   Северо восточное межрегиональное управление исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  документы, утеря, харьков, сизо, свидетельство
 
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