08.10.2019 14:14

Дело на миллион гривен: чиновник незаконно отдал четыре земельных участка (ФОТО)

Прокуратура подозревает руководителя Госгеокадастра области в незаконной передаче земли более чем 1 млн. грн.



//khar.gp.gov.ua

Харьковская местная прокуратура № 2 утвердила подозрение и.о. начальника ГУ Госгеокадастра в Харьковской области в совершении 4 эпизодов преступной деятельности, предусмотренных ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

По информации заместителя руководителя местной прокуратуры Владимира Анушкевича, установлено, что первый заместитель начальника ГУ Держгеокадастру в Харьковской области в мае 2016 незаконно приказал безвозмездно передать в собственность физическим лицам - членам фермерского хозяйства земельных участков.

Следует отметить, что в последние годы подозреваемый исполнял обязанности начальника указанного главного управления. Земли, о которых идет речь, расположены на территории Печенежского района Харьковской области.

В соответствии с требованиями действующего законодательства членам фермерского хозяйства действительно возможно передать безвозмездно в собственность земельные участки, но не более чем в размере земельной доли (пая) члена сельскохозяйственного предприятия, расположенного на территории соответствующего совета. Средний размер пая на территории Печенежского поселкового совета, что можно было передать, составляет около 5 га.

Таким образом, из собственности государства незаконно выбыла сельскохозяйственная земля особенно ценной группы почв, общей площадью почти 9 га, рыночная стоимость которой примерно 1 млн. 362 тыс. Грн.

Решается вопрос о представлении ходатайств следователя судьи об избрании меры пресечения в отношении должностного лица и отстранения его от должности.