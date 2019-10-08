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08.10.2019  16:56   

В Харькове у турагентства украли миллион гривень

Харьковчане утверждают, что в переулке Троицком, 15, ограбили турагентство.


// facebook

В Харькове на переулке Троицком, 15, ограбили турагентство.  Об этом сообщается в одном из городских Telegram-каналов. "Очевидцы сообщают, что черный Volkswagen Touareg принадлежит агенству, в нем перевозили 1 млн грн. Как именно произошел налет, пока не ясно. Рядом также стоит подбитый Range Rover Sport", - говорится в сообщении. Подробности уточняются. По городу объявлен план-перехват. 

Источник:   УНИАН
 Тэги:  кража, турагентство, миллион, харьков, авто
 
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