В Харькове у турагентства украли миллион гривень

Харьковчане утверждают, что в переулке Троицком, 15, ограбили турагентство.
В Харькове на переулке Троицком, 15, ограбили турагентство. Об этом сообщается в одном из городских Telegram-каналов. "Очевидцы сообщают, что черный Volkswagen Touareg принадлежит агенству, в нем перевозили 1 млн грн. Как именно произошел налет, пока не ясно. Рядом также стоит подбитый Range Rover Sport", - говорится в сообщении. Подробности уточняются. По городу объявлен план-перехват.
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