08.10.2019 16:19

ДТП под Харьковом: мать пытается добиться инвалидности сыну (ФОТО)

Двое детей летом попали под колеса авто на скутере.



//newsroom.kh.ua

Как сообщает NewsRoom, жительница Харьковской области заявила о том, что не может оформить инвалидность для сына с деформацией черепа. Об этом Инна Тимченко рассказала журналисту во время телефонного разговора.

"Дети были у бабушки. Мальчики ехали на скутере, еще бы немного и они бы остались целыми. Ребята включили поворотник, а водитель просто не заметил их. Спешил, наверное, тормозного пути не было", - вспоминает женщина аварию.

Инна Тимченко рассказывает, что после случившегося на место происшествия приехала бригада без фельдшера и ее ребенку не могли оказать качественную помощь, из-за чего мальчик потерял много крови. Следующие две недели для нее и семьи прошли, словно в кошмарном сне. За жизь ее младшего сына Никиты несколько дней боролись медики.

"Не помню, что тогда происходило. Это был кошмар. Два месяца мы провели в больнице. В результате аварии мой 12-летний мальчик получил черепно-мозговую травму и открытый перелом ноги. У Никиты деформация черепа, он разрушен практически наполовину", - добавила Инна.

Сейчас 12-летний школьник находится дома и готовится к предстоящим операциям.

"Нам нужно еще вживить пластину, а также сделать пластику на ножке, но сначала Никита должен отойти после предыдущих операций. Сейчас ребенок вполне адекватный, он потихоньку восстанавливается. К нам уже приходят учителя из школы и занимаются с ним час в день", - рассказала мама Никиты.

После выписки ребенка семья столкнулась с новыми проблемами: Инна не может оформить для сына инвалидность.

"Я сначала собирала все необходимые документы, постоянно советовалась с врачом неотложки, но когда с этим пакетом обратилась в соответствующую службу - мне сказали, что ничего не оформят, пока не пройдет год после получения травмы: мол, за это время ребенок может поправиться", - рассказывает женщина.

Инна уверена, что такое заявление противоречит действующим правилам, так как с подобным диагнозом инвалидность должны давать сразу. Жительница Люботина проконсультировалась с лечащим врачом и он подтвердил ее правоту.

"Честно говоря, я не знаю что делать. Обращаться в люботинскую полицию не вижу смысла, потому что там даже ДТП не хотели расследовать, не провели экспертизу скутера и автомобиля, который его протаранил. Я писала заявление, чтобы это дело забрали в Харьков. От местных медиков я тоже не увидела никакой помощи. Из харьковской "неотложки" звонят, интересуются состоянием Никиты, приезжают", - добавила мама мальчика.

В Люботинском "Центре первичной медико-санитарной помощи" утверждают, что решение отказать в оформлении инвалидности принимали не они.

"Мы направляем документы в областную детскую клиническую больницу. Потому что у них больше технических возможностей для обследования. Там ребенка осматривают, после чего врачебно-консультационная комиссия делает выводы: рекомендовать социальную помощь или группу инвалидности. В конце сентября мы получили от них документ с указанием "готовить на получение государственной помощи", - рассказал главврач Олег Чухен.

По словам мужчины, в случае, если мать мальчика не согласна с решением, у нее есть два пути. Она может написать заявление напрямую в областную детскую клиническую больницу и потребовать повторного обследования ВКК или обратиться к местным медикам, а они, в свою очередь, направят документы в Харьков.

Редакция NewsRoom также обратилась за разъяснениями в ОДКБ. В медучреждении нам сообщили, что решение принимается на основании приказа Министерства здравоохранения №454 от 8 ноября 2011 года и постановления Кабмина №1611.

"После острых травм иногда возникают ситуации, когда пострадавшего не сразу признают ребенком с инвалидностью. Так как не пришло время делать выводы о состоянии функций мозга или их возможном нарушении. На этот срок родители могут получить государственную помощь согласно постановлению Кабмина о детях, которым не установлена инвалидность. Если же травмы ребенка подпадают под приказ МОЗ, то будет принято решение о начислении ему социального пособия", - рассказала заместитель главврача по медицинской части Елена Пушкар.

В перечне МОЗ есть пункт, под который подходит описание травм Никиты Тимченко: дефекты костей черепа травматического или другого характера размером более 3х3 сантиметра. Согласно документу, в этом случае ребенку с инвалидностью должны оформить государственную социальную помощь на два года.