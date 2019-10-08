За халатность чиновнице грозит до пяти лет за решеткой

Харьковская местная прокуратура № 4 утвердила сообщение о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины) 57-летней служащей одного из областных коммунальных предприятий медицинского профиля.
По информации руководителя местной прокуратуры Владимира Куприянова, в августе этого года медучреждение закупало специализированное оборудование по тендерной процедуре.
Подозреваемая в соответствии с должностными обязанностями должна была провести маркетинговые исследования, изучить ситуацию на рынке и возможные коммерческие предложения потенциальных поставщиков.
Однако женщина проигнорировала этот участок работы и подала на согласование тендерного комитета документацию по закупке медоборудования, стоимость которого вдвое превышала рыночную. В результате коммунальное предприятие понесло убытки почти на 370 тыс. грн.
Сейчас досудебное расследование продолжается. Максимальная санкция статьи предусматривает 5 лет лишения свободы.
День хорош для нестандартных решений и решительных, но продуманных, действий. Звезды сегодня не приемлют ограничений и рамок ни в чем, в том числе и любви!
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков. Ночью сильные заморозки 0-2°, со второй половины дня температура воздухе начнет понемногу расти.
День юриста Украины объединяет юристов, адвокатов, судей и всех, кто так или иначе связан с юриспруденцией.
влажн.:
давл.:
ветер: