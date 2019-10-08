08.10.2019 16:33

За халатность чиновнице грозит до пяти лет за решеткой

Харьковская местная прокуратура № 4 утвердила сообщение о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины) 57-летней служащей одного из областных коммунальных предприятий медицинского профиля.



// Facebook

По информации руководителя местной прокуратуры Владимира Куприянова, в августе этого года медучреждение закупало специализированное оборудование по тендерной процедуре.



Подозреваемая в соответствии с должностными обязанностями должна была провести маркетинговые исследования, изучить ситуацию на рынке и возможные коммерческие предложения потенциальных поставщиков.

Однако женщина проигнорировала этот участок работы и подала на согласование тендерного комитета документацию по закупке медоборудования, стоимость которого вдвое превышала рыночную. В результате коммунальное предприятие понесло убытки почти на 370 тыс. грн.



Сейчас досудебное расследование продолжается. Максимальная санкция статьи предусматривает 5 лет лишения свободы.