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08.10.2019  16:33   

За халатность чиновнице грозит до пяти лет за решеткой

Харьковская местная прокуратура № 4 утвердила сообщение о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины) 57-летней служащей одного из областных коммунальных предприятий медицинского профиля.


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По информации руководителя местной прокуратуры Владимира Куприянова, в августе этого года медучреждение закупало специализированное оборудование по тендерной процедуре.
 
Подозреваемая в соответствии с должностными обязанностями должна была провести маркетинговые исследования, изучить ситуацию на рынке и возможные коммерческие предложения потенциальных поставщиков.

Однако женщина проигнорировала этот участок работы и подала на согласование тендерного комитета документацию по закупке медоборудования, стоимость которого вдвое превышала рыночную. В результате коммунальное предприятие понесло убытки почти на 370 тыс. грн.
 
Сейчас досудебное расследование продолжается. Максимальная санкция статьи предусматривает 5 лет лишения свободы.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков
 
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