08.10.2019 17:19

Ограбление на полмиллиона: выманили из дома и обчистили сейф

Дезинформированный мужчина лишился крупной суммы денег.



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Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на силовиков, 7 октября 2019 года, около 16:43 к сотрудникам Близнюковского райотдела обратилась жительница села Тимофеевка 1957 года рождения.

По словам женщины, около полудня в окно ее с мужем дома постучали неизвестные и сказали, что их птицы попали в яму. Предприниматель отправился на помощь пернатым. Как только граждане пришли в указанное место, непрошеные гости ударили жертву по голове битой. В результате хозяин потерял сознание.

Очнувшись, мужчина вернулся в дом и понял, что злоумышленники вынесли два мобильных телефона, а также $20 тысяч, 50 тысяч гривен и 150 евро, которые находились в сейфе. От госпитализации пострадавший отказался и сейчас проходит амбулаторное лечение.

Следователи открыли уголовное производство по статье 187 УК Украины ("разбой"). С места происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства.