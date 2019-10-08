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08.10.2019  17:19   

ДТП на Рогани: зацепила маршрутку и врезалась в дерево (ВИДЕО)

Соцсети сообщают об аварии на Роганской.


//t.me

Как сообщают в Телеграмм, произошло ДТП на Роганской.

Автолюбительница на Lanos, зацепив маршрутный австобус, врезалась дерево.

 

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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