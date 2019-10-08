ДТП на Рогани: зацепила маршрутку и врезалась в дерево (ВИДЕО)

Соцсети сообщают об аварии на Роганской.
Как сообщают в Телеграмм, произошло ДТП на Роганской.
Автолюбительница на Lanos, зацепив маршрутный австобус, врезалась дерево.
День хорош для нестандартных решений и решительных, но продуманных, действий. Звезды сегодня не приемлют ограничений и рамок ни в чем, в том числе и любви!
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков. Ночью сильные заморозки 0-2°, со второй половины дня температура воздухе начнет понемногу расти.
День юриста Украины объединяет юристов, адвокатов, судей и всех, кто так или иначе связан с юриспруденцией.
влажн.:
давл.:
ветер: