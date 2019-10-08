Главная Новости Криминал и происшествия Осень поджогов? На въезде в Харьков полыхал грузовик (ВИДЕО)
08.10.2019  19:35   

Осень поджогов? На въезде в Харьков полыхал грузовик (ВИДЕО)

На место прибыли пожарные.


//t.me

Как сообщают соцсети,  данный момент на въезде в Харьков со столроны Чугуева горит грузовой автомобиль. 

Пользователи сети предполагают, что имеет место поджог.

Тэги:  пожор, поджог, харьков
 
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Видео

Ассоциация многодетных матерей (АММА) организовала и провела акцию по сбору каштанов и желудей для питомцев Харьковского зоопарка. ВИДЕО
 

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