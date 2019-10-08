Осень поджогов? На въезде в Харьков полыхал грузовик (ВИДЕО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 8 октября День хорош для нестандартных решений и решительных, но продуманных, действий. Звезды сегодня не приемлют ограничений и рамок ни в чем, в том числе и любви!

Ночью – заморозки, днем – потепление: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 9 октября Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков. Ночью сильные заморозки 0-2°, со второй половины дня температура воздухе начнет понемногу расти.