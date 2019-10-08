Осень поджогов? На въезде в Харьков полыхал грузовик (ВИДЕО)

На место прибыли пожарные.
Как сообщают соцсети, данный момент на въезде в Харьков со столроны Чугуева горит грузовой автомобиль.
Пользователи сети предполагают, что имеет место поджог.
День хорош для нестандартных решений и решительных, но продуманных, действий. Звезды сегодня не приемлют ограничений и рамок ни в чем, в том числе и любви!
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков. Ночью сильные заморозки 0-2°, со второй половины дня температура воздухе начнет понемногу расти.
День юриста Украины объединяет юристов, адвокатов, судей и всех, кто так или иначе связан с юриспруденцией.
влажн.:
давл.:
ветер: