Рымарскую перегородило ДТП с двухэтажным автобусом и инкассаторским автомобилем (ФОТО)

Авария произошла 8 октября около трех часов дня на улице Рымарской, 13.
По предварительной информации, водитель автобуса Van Hool, нарушив правила дорожного движения, а именно пункт 13.1 ПДД Украины, допустил столкновение с автомобилем Volkswagen.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автобуса патрульные составили протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.
День хорош для нестандартных решений и решительных, но продуманных, действий. Звезды сегодня не приемлют ограничений и рамок ни в чем, в том числе и любви!
Облачная погода продержится весь день. Ночью ожидается сильный дождь, временами с мокрым снегом. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков.
День юриста Украины объединяет юристов, адвокатов, судей и всех, кто так или иначе связан с юриспруденцией.
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