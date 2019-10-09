Главная Новости Криминал и происшествия Рымарскую перегородило ДТП с двухэтажным автобусом и инкассаторским автомобилем (ФОТО)
09.10.2019  08:22   

Рымарскую перегородило ДТП с двухэтажным автобусом и инкассаторским автомобилем (ФОТО)

Авария произошла 8 октября около трех часов дня на улице Рымарской, 13.


// Facebook

По предварительной информации, водитель автобуса Van Hool, нарушив правила дорожного движения, а именно пункт 13.1 ПДД Украины, допустил столкновение с автомобилем Volkswagen.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автобуса патрульные составили протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.10 Криминал и происшествия Пьяный водитель врезался в троллейбус 08.10 Криминал и происшествия ДТП на Рогани: зацепила маршрутку и врезалась в дерево (ВИДЕО) 08.10 Криминал и происшествия ДТП под Харьковом: мать пытается добиться инвалидности сыну (ФОТО)
 
 

Видео

Ассоциация многодетных матерей (АММА) организовала и провела акцию по сбору каштанов и желудей для питомцев Харьковского зоопарка. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 