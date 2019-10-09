В Основянском районе на семь незарегистрированных стволов стало меньше (ФОТО)

Харьковчане добровольно сдают оружие в полицию.
Жители Основянского района добровольно сдали в полицию 7 единиц оружия, в том числе 5 гладкоствольных ружей, 2 пистолета травматического действия, охотничий нож, снаряды и патроны.
Полиция напоминает: граждане, которые во время месячника добровольно сдали в полицию оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной ответственности.
Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами предусмотрена ответственность согласно ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
День хорош для нестандартных решений и решительных, но продуманных, действий. Звезды сегодня не приемлют ограничений и рамок ни в чем, в том числе и любви!
Облачная погода продержится весь день. Ночью ожидается сильный дождь, временами с мокрым снегом. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков.
День юриста Украины объединяет юристов, адвокатов, судей и всех, кто так или иначе связан с юриспруденцией.
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