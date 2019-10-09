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09.10.2019  08:42   

В Основянском районе на семь незарегистрированных стволов стало меньше (ФОТО)

Харьковчане добровольно сдают оружие в полицию.


// Нацполиция

Жители Основянского района добровольно сдали в полицию 7 единиц оружия, в том числе 5 гладкоствольных ружей, 2 пистолета травматического действия, охотничий нож, снаряды и патроны.

Полиция напоминает: граждане, которые во время месячника добровольно сдали в полицию оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной ответственности.

Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами предусмотрена ответственность согласно ст. 263 Уголовного кодекса Украины.



 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  сдача оружия, полиция, харьков
 
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