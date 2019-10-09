Черные лесорубы развернулись на территории аграрного университета

Харьковская местная прокуратура №6 утвердила подозрение двум жителям Харькова в незаконной порубке деревьев, совершенной по предварительному сговору группой лиц.
38-ми и 39-летний подозреваемые (вырубили дубы и клены на территорию Харьковского Национального аграрного университета им. Докучаева.
Согласно заключению судебно-экономической экспертизы убытки государству составили почти 50 тысяч гривен.
Санкция ч.2 ст.246 УК Украины предусматривает максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы.
Досудебное расследование продолжается и находится на финальной стадии расследования.
День хорош для нестандартных решений и решительных, но продуманных, действий. Звезды сегодня не приемлют ограничений и рамок ни в чем, в том числе и любви!
Облачная погода продержится весь день. Ночью ожидается сильный дождь, временами с мокрым снегом. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков.
День юриста Украины объединяет юристов, адвокатов, судей и всех, кто так или иначе связан с юриспруденцией.
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