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09.10.2019  09:03   

Черные лесорубы развернулись на территории аграрного университета

Харьковская местная прокуратура №6 утвердила подозрение двум жителям Харькова в незаконной порубке деревьев, совершенной по предварительному сговору группой лиц.


// education.ua

38-ми и 39-летний подозреваемые (вырубили дубы и клены на территорию Харьковского Национального аграрного университета им. Докучаева.
 
Согласно заключению судебно-экономической экспертизы убытки государству составили почти 50 тысяч гривен.
 
Санкция ч.2 ст.246 УК Украины предусматривает максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается и находится на финальной стадии расследования.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков
 
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