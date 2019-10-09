Работник свалки подозревается в загрязнении более одного гектара земли (ФОТО)

Прокуратура Харьковской области утвердила подозрение работнику коммунального предприятия в Нововодолажском районе по факту загрязнения земель отходами, создало опасность для окружающей среды.
Как сообщил начальник управления прокуратуры области Игорь Чуб, следствие установило, что приемник коммунального предприятия, отвечающего за размещение твердых бытовых отходов допустил загрязнение земель за пределами свалки.
По предварительным данным следствия, 51-летний работник мусорного полигона в течение 2018 предоставлял указания водителям специального автотранспорта разгружать отходы за пределами свалки.
Согласно заключению экспертов участок загрязнена сульфатами, нитратами, фосфором и нефтепродуктами. Превышение показателей содержания почве указанных загрязняющих веществ создает опасность для окружающей среды.
Досудебное расследование продолжается.
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