Главная Новости Криминал и происшествия Работник свалки подозревается в загрязнении более одного гектара земли (ФОТО)
09.10.2019  09:20   

Работник свалки подозревается в загрязнении более одного гектара земли (ФОТО)

Прокуратура Харьковской области утвердила подозрение работнику коммунального предприятия в Нововодолажском районе по факту загрязнения земель отходами, создало опасность для окружающей среды.


//khar.gp.gov.ua

Как сообщил начальник управления прокуратуры области Игорь Чуб, следствие установило, что приемник коммунального предприятия, отвечающего за размещение твердых бытовых отходов допустил загрязнение земель за пределами свалки.

По предварительным данным следствия, 51-летний работник мусорного полигона в течение 2018 предоставлял указания водителям специального автотранспорта разгружать отходы за пределами свалки.
 
Согласно заключению экспертов участок загрязнена сульфатами, нитратами, фосфором и нефтепродуктами. Превышение показателей содержания почве указанных загрязняющих веществ создает опасность для окружающей среды.
 
Досудебное расследование продолжается.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
09.10 Криминал и происшествия Черные лесорубы развернулись на территории аграрного университета 08.10 Криминал и происшествия За халатность чиновнице грозит до пяти лет за решеткой 08.10 Криминал и происшествия Предприимчивые банкирши украли триста тысяч со счета умершей женщины
 
 

Видео

Ассоциация многодетных матерей (АММА) организовала и провела акцию по сбору каштанов и желудей для питомцев Харьковского зоопарка. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 