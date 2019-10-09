09.10.2019 09:40

С брансбойтом в окно: спасатели тушили пожар в частном доме под Харьковом (ФОТО)

Возможная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.



// ГСЧС

Пожаре в частном деревянном доме в городе Валки возник около шести часов утра 6 октября.

Прибывшие на вызов спасатели увидели, что огонь распространился по деревянным конструкциям дома на всю его площадь в 70 кв.м. Обгоревшие конструкции крыши уже начали разрушаться.



ГСЧСники немедленно подали 2 пожарных ствола на тушение огня и сделали все возможное, чтобы пожар не распространился на соседнее домовладение.



В течение часа огонь удалось лрокализловать. Еще шесть часов пожарные тушили отдельные очаги горения, разбирали разрушенные конструктивные элементы дома.

Жертв и пострадавших нет.



По предварительным данным причиной возникновения возгорания является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.