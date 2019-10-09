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09.10.2019  09:40   

С брансбойтом в окно: спасатели тушили пожар в частном доме под Харьковом (ФОТО)

Возможная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.


// ГСЧС

Пожаре в частном деревянном доме в городе Валки возник около шести часов утра 6 октября.

Прибывшие на вызов спасатели увидели, что огонь распространился по деревянным конструкциям дома на всю его площадь в 70 кв.м. Обгоревшие конструкции крыши уже начали разрушаться.

ГСЧСники немедленно подали 2 пожарных ствола на тушение огня и сделали все возможное, чтобы пожар не распространился на соседнее домовладение.

В течение часа огонь удалось лрокализловать. Еще шесть часов пожарные тушили отдельные очаги горения, разбирали разрушенные конструктивные элементы дома.

Жертв и пострадавших нет.

По предварительным данным причиной возникновения возгорания является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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