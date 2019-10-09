С брансбойтом в окно: спасатели тушили пожар в частном доме под Харьковом (ФОТО)

Возможная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
Пожаре в частном деревянном доме в городе Валки возник около шести часов утра 6 октября.
Прибывшие на вызов спасатели увидели, что огонь распространился по деревянным конструкциям дома на всю его площадь в 70 кв.м. Обгоревшие конструкции крыши уже начали разрушаться.
ГСЧСники немедленно подали 2 пожарных ствола на тушение огня и сделали все возможное, чтобы пожар не распространился на соседнее домовладение.
В течение часа огонь удалось лрокализловать. Еще шесть часов пожарные тушили отдельные очаги горения, разбирали разрушенные конструктивные элементы дома.
Жертв и пострадавших нет.
По предварительным данным причиной возникновения возгорания является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
День хорош для нестандартных решений и решительных, но продуманных, действий. Звезды сегодня не приемлют ограничений и рамок ни в чем, в том числе и любви!
Облачная погода продержится весь день. Ночью ожидается сильный дождь, временами с мокрым снегом. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков.
День юриста Украины объединяет юристов, адвокатов, судей и всех, кто так или иначе связан с юриспруденцией.
влажн.:
давл.:
ветер: