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09.10.2019  09:57   

Пожар в психбольнице: спасатели тушат заброшку

Пожарные локализовали пожар в неэксплуатируемом здании по ул. Академика Павлова, 46, сейчас идет его ликвидация.


// ГСЧС

9 октября в 4:26 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом одноэтажном здании по ул. Академика Павлова, 46.

К месту происшествия были направлены 5 отделений пожарно-спасательной службы на автоцистернах в составе 25 спасателей.

На момент их прибытия одноэтажное здание полностью было охвачена пламенем. Площадь пожара составила около 600 кв.м.

В 5:25 пожар был локализован. Сейчас идет его ликвидация.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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