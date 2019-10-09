09.10.2019 09:57

Пожар в психбольнице: спасатели тушат заброшку

Пожарные локализовали пожар в неэксплуатируемом здании по ул. Академика Павлова, 46, сейчас идет его ликвидация.



// ГСЧС

9 октября в 4:26 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом одноэтажном здании по ул. Академика Павлова, 46.



К месту происшествия были направлены 5 отделений пожарно-спасательной службы на автоцистернах в составе 25 спасателей.

На момент их прибытия одноэтажное здание полностью было охвачена пламенем. Площадь пожара составила около 600 кв.м.



В 5:25 пожар был локализован. Сейчас идет его ликвидация.