Пожар в психбольнице: спасатели тушат заброшку

Пожарные локализовали пожар в неэксплуатируемом здании по ул. Академика Павлова, 46, сейчас идет его ликвидация.
9 октября в 4:26 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом одноэтажном здании по ул. Академика Павлова, 46.
К месту происшествия были направлены 5 отделений пожарно-спасательной службы на автоцистернах в составе 25 спасателей.
На момент их прибытия одноэтажное здание полностью было охвачена пламенем. Площадь пожара составила около 600 кв.м.
В 5:25 пожар был локализован. Сейчас идет его ликвидация.
День не подходит для выяснения отношений с окружающими. Возможны конфликты и обиды. Зато это удачное время для занятия любыми делами, требующими концентрации и терпения.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков. Ночью сильные заморозки 0-2°, со второй половины дня температура воздухе начнет понемногу расти.
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